La Región

Proponen mejoras para el Parque Centenario de Oriente

La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto

El Concejo Deliberante aprobó una resolución para solicar al Ejecutivo la ampliación y mejora de la infraestructura recreativa del Parque Centenario de la localidad de Oriente, a partir de un proyecto surgido del Programa Decisión Niñez. La iniciativa, presentada y defendida por jóvenes de la comunidad, contempla la instalación de nuevos equipamientos que potenciarán el uso del espacio público por parte de niños, adolescentes y deportistas locales.

El proyecto original incluye la creación de un parque solar y un playón polideportivo, pensado como un punto de encuentro para actividades recreativas, lúdicas y deportivas. El parque solar, basado en energía fotovoltaica, permitirá generar iluminación sostenible para el predio y además podría utilizarse para el calentamiento de agua, incorporando un atractivo tecnológico que capta especialmente el interés de las nuevas generaciones.

Durante el proceso participativo, los jóvenes manifestaron la necesidad de seguir ampliando la oferta del lugar. En respuesta a esas propuestas, el Concejo aprobó solicitar al Departamento Ejecutivo la colocación de bebederos en las inmediaciones del playón y del parque solar. El objetivo es brindar condiciones adecuadas de hidratación para quienes practiquen actividades físicas o disfruten del predio, aprovechando la disponibilidad de agua potable a través de la red local.

Asimismo, la resolución insta a colocar nuevos aparatos de ejercicio físico que contribuyan a diversificar las opciones deportivas. Según se destacó en el recinto, la incorporación de estos elementos no solo aporta comodidad y seguridad, sino que también incrementa la atracción del espacio para los distintos grupos que lo utilizan diariamente.

El proyecto había sido avalado previamente por el Concejo Deliberante Estudiantil. (22-11-25).

Etiquetas
La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto
Mostrar Más

La Dorrego

Artículos Relacionados

Un referente de Estrellas Amarillas pide la renuncia de un concejal bahiense que se negó a un control de alcoholemia

Estafas con alquileres en Monte Hermoso, Pehuen Co y Sierra de la Ventana

Se realiza este fin de semana Monte Cannabis Salud

Encuentran una ballena muerta en Marisol

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

© Copyright 2025, Todos los derechos reservados  |  creado por BAHIAHOST Web Hosting Argentina
Web: LA DORREGO AM 1470 Dirección: Maciel 282, Coronel Dorrego Teléfonos / Fax: (02921) 406576 / 409123 Correo electrónico: ladorrego@yahoo.com.ar twitter:@radioladorrego
Volver al botón superior