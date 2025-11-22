Proponen mejoras para el Parque Centenario de Oriente

El Concejo Deliberante aprobó una resolución para solicar al Ejecutivo la ampliación y mejora de la infraestructura recreativa del Parque Centenario de la localidad de Oriente, a partir de un proyecto surgido del Programa Decisión Niñez. La iniciativa, presentada y defendida por jóvenes de la comunidad, contempla la instalación de nuevos equipamientos que potenciarán el uso del espacio público por parte de niños, adolescentes y deportistas locales.

El proyecto original incluye la creación de un parque solar y un playón polideportivo, pensado como un punto de encuentro para actividades recreativas, lúdicas y deportivas. El parque solar, basado en energía fotovoltaica, permitirá generar iluminación sostenible para el predio y además podría utilizarse para el calentamiento de agua, incorporando un atractivo tecnológico que capta especialmente el interés de las nuevas generaciones.

Durante el proceso participativo, los jóvenes manifestaron la necesidad de seguir ampliando la oferta del lugar. En respuesta a esas propuestas, el Concejo aprobó solicitar al Departamento Ejecutivo la colocación de bebederos en las inmediaciones del playón y del parque solar. El objetivo es brindar condiciones adecuadas de hidratación para quienes practiquen actividades físicas o disfruten del predio, aprovechando la disponibilidad de agua potable a través de la red local.

Asimismo, la resolución insta a colocar nuevos aparatos de ejercicio físico que contribuyan a diversificar las opciones deportivas. Según se destacó en el recinto, la incorporación de estos elementos no solo aporta comodidad y seguridad, sino que también incrementa la atracción del espacio para los distintos grupos que lo utilizan diariamente.

El proyecto había sido avalado previamente por el Concejo Deliberante Estudiantil. (22-11-25).