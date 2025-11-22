Un referente de Estrellas Amarillas pide la renuncia de un concejal bahiense que se negó a un control de alcoholemia

El referente de Estrellas Amarillas de Argentina, Santiago Saccoccia, solicitó públicamente la renuncia del concejal bahiense Jonathan Arce luego de que trascendiera que el edil se negó a realizar un test de alcoholemia durante un procedimiento de tránsito.

A través de una publicación en la red social X, Saccoccia aseguró que, del mismo modo que actuó frente a situaciones similares durante gestiones municipales anteriores, en esta ocasión exige al intendente Federico Susbielles que tome medidas y solicite la dimisión del concejal.

En la publicación, el referente de la ONG —que trabaja en prevención y concientización vial— compartió una captura del sistema municipal de Tribunales de Faltas.

Allí consta una infracción labrada el 21 de noviembre, a nombre de Jonathan Alberto Arce, por “presunción por negarse a prueba de alcoholemia”, una conducta que, según establece la normativa vigente, implica presunción de resultado positivo.

El acta también detalla el inicio de un proceso contravencional y la retención preventiva del vehículo involucrado.

Saccoccia fundamentó su pedido en la necesidad de sostener criterios de responsabilidad pública: “Como hice en la gestión anterior con otro intendente y otro funcionario, esta vez solicito la renuncia del concejal con presunción de alcoholemia positiva”, publicó. (Frente a Cano). (22-11-25).