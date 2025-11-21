Policiales

Vuelco a pocos kilómetros de Sierra de la Ventana

Un espectacular accidente ocurrió esta tarde en la Ruta Provincial 76, en cercanías a Sierra de la Ventana, cuando el conductor de un auto perdió el control y terminó volcando.

Según mencionaron fuentes oficiales, la única persona que se dirigía en el vehículo, que se dirigía rumbo a Coronel Suárez, “habría mordido la banquina y volcó”.

Si bien no trascendió su identidad, se supo que el hombre fue trasladado hacia el hospital suarense y los primeros informes indican que “su situación no reviste gravedad”. En tanto, la destrucción del rodado “fue total”.

El Cuartel de Bomberos Voluntarios de Sierra de la Ventana desplegó dos unidades en el lugar del siniestro, ocurrido a la altura de la Estancia “El Pantanoso”, en un operativo que estuvo a cargo del Ayudante Principal Juan Strbic. (BH Info). (21-11-25).

