Buscan reforzar la seguridad vial en el distrito con semáforos de alerta en pasos ferroviarios

El Departamento Ejecutivo deberá realizar las gestiones pertinentes ante la empresa concesionaria del servicio para solicitar la instalación de semáforos de aproximación de trenes, para poder ser instalados en la proximidad de los cruces ferroviarios de la ciudad cabecera y localidades del distrito.

La iniciativa surgió del bloque de UCR – Juntos por el Cambio ante la necesidad de proteger a los habitantes, especialmente en puntos críticos como el ingreso al Parque de la Democracia y los alrededores de los silos subterráneos, donde la circulación vehicular es intensa.

El Concejo destacó que la actividad ferroviaria, aunque en su mayoría limitada a trenes de carga en la actualidad, sigue representando un riesgo significativo, dado que estos trenes transitan en horarios diurnos y nocturnos.

También consideró que la disminución de visibilidad durante la noche agrava la situación, lo que hace prioritario implementar medidas de seguridad efectivas.

En este sentido, el cuerpo subrayó la falta de barreras ferroviarias en el distrito y propuso la instalación de semáforos de aproximación de trenes. Estos dispositivos, que mostrarían una luz roja intermitente para alertar sobre la presencia del tren, podrían ser cruciales para evitar accidentes en los cruces.

Además, se mencionó que alumnos de la Escuela de Educación Secundaria Técnica Nº 1 trabajaron en la fabricación de semáforos aptos para estos fines, lo que abre la posibilidad de colaboración con la institución educativa en la realización del proyecto. (21-11-25).

