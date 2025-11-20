Jornada intergeneracional por el Día de la Tradición en el Centro de Día

El Centro de Día para Personas Mayores fue escenario de una mañana especial donde personas mayores, adolescentes, educadores y equipos profesionales compartieron una experiencia basada en el encuentro, el respeto mutuo y la transmisión de valores culturales.

Organizada por el Área de Personas Mayores y Personas con Discapacidad de la Dirección de Desarrollo Humano, la actividad se desarrolló este martes 18, de 9:30 a 12:00, como parte del festejo por el Día de la Tradición. Se trató de una propuesta intergeneracional cuyo objetivo central fue generar un espacio donde distintas generaciones pudieran conectarse a través del juego, el baile y la celebración de nuestras raíces.

Participaron el intendente Juan Chalde, el director de Desarrollo Humano, Luciano Ripoll; la coordinadora del Centro de Día, Andrea Lupani; el equipo interdisciplinario, la Comisión del Centro de Día, estudiantes y profesionales del Instituto San José, y alumnos de 3° año del nivel secundario acompañados por la profesora Gisela Sarubbi.

Durante la jornada se realizaron juegos y bailes tradicionales, además de compartir un break saludable.

“La participación entre las diferentes generaciones es necesaria y valiosa porque es la manera de perpetuar nuestras tradiciones y encontrar el gusto por ellas. Son las personas mayores quienes nos muestran un camino enriquecedor en pos de nuestra cultura, y los adolescentes quienes se apropian de ella para que trascienda y se sostenga en el tiempo”, reflexionó Lupani. (20-11-25).