La Región

Comienza a regir en Monte Hermoso la nueva legislación destinada a reducir la contaminación sonora y de gases en la vía pública

La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto

Este jueves 20 comienza a regir la ordenanza que prohíbe en el distrito la circulación en la vía pública de automóviles, motos y cualquier otro vehículo a motor, que utilicen caños de escape no reglamentarios, con el expreso objetivo de combatir los ruidos molestos y las emanaciones contaminantes del ambiente.

La normativa recientemente sancionada abarca también a cualquier modificación efectuada en el sistema de escape que no se encuentre debidamente homologada o que incumpla con los requisitos de seguridad establecidos en la legislación vigente.

Debe tenerse en cuenta que al verificarse la inobservancia de lo establecido en la nueva disposición se procederá al secuestro preventivo de la unidad que presente anomalías, como lo establece el texto de la ordenanza (cliquear acá). (Fuente Noticias Monte Hermoso). (20-11-25).

Etiquetas
La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto
Mostrar Más

La Dorrego

Artículos Relacionados

Lo que la helada se llevó

Monte Hermoso: piden 26 años de prisión para un hombre acusado de abusar sexualmente de su hija biológica

Convocatoria abierta en Monte Hermoso para participar de las actividades productivas en una huerta comunitaria

Solicita autorización para instalar una escuela de surf en Marisol

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

© Copyright 2025, Todos los derechos reservados  |  creado por BAHIAHOST Web Hosting Argentina
Web: LA DORREGO AM 1470 Dirección: Maciel 282, Coronel Dorrego Teléfonos / Fax: (02921) 406576 / 409123 Correo electrónico: ladorrego@yahoo.com.ar twitter:@radioladorrego
Volver al botón superior