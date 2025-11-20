Comienza a regir en Monte Hermoso la nueva legislación destinada a reducir la contaminación sonora y de gases en la vía pública

Este jueves 20 comienza a regir la ordenanza que prohíbe en el distrito la circulación en la vía pública de automóviles, motos y cualquier otro vehículo a motor, que utilicen caños de escape no reglamentarios, con el expreso objetivo de combatir los ruidos molestos y las emanaciones contaminantes del ambiente.

La normativa recientemente sancionada abarca también a cualquier modificación efectuada en el sistema de escape que no se encuentre debidamente homologada o que incumpla con los requisitos de seguridad establecidos en la legislación vigente.

Debe tenerse en cuenta que al verificarse la inobservancia de lo establecido en la nueva disposición se procederá al secuestro preventivo de la unidad que presente anomalías, como lo establece el texto de la ordenanza (cliquear acá). (Fuente Noticias Monte Hermoso). (20-11-25).