Los jóvenes que participaron del programa Orientando tu futuro 2025 recibieron sus diplomas e informes

“En Coronel Dorrego creemos que todos los jóvenes merecen las mismas oportunidades. Por eso, el Municipio desarrolló el programa “Orientando tu Futuro 2025”, una iniciativa gratuita que acompañó a estudiantes del último año de secundaria en una de las etapas más decisivas de sus vidas”.

Así lo informó esta mañana el Ejecutivo local, que mencionó que este miércoles 19, el Centro Cultural Municipal. fue escenario del cierre de este programa que alcanzó a jóvenes de Dorrego, Oriente, El Perdido y Aparicio.

“Durante el emotivo acto, cada participante recibió su diploma, una agenda y, lo más importante, un informe personalizado de orientación vocacional en sobre cerrado: una herramienta concreta para enfrentar el futuro con mayor claridad”, destacó el DE.

La actividad contó con la presencia del Intendente Juan Carlos Chalde, el responsable del Área de Juventud, Mariano Gutiérrez; la referente del Área de Niñez y Familia Guillermina García; el director de Desarrollo Humano Luciano Ripoll, el equipo técnico del taller, y las familias que acompañaron a los jóvenes durante todo el proceso.

“Se proyectaron videos con el resumen del trabajo anual y testimonios de los propios participantes, quienes compartieron cómo esta experiencia les permitió conocerse mejor y reducir la incertidumbre sobre su futuro. El acto incluyó un reconocimiento especial al rol fundamental de las familias, cuyo acompañamiento fue clave en este proceso”, señala el comunicado oficial.

Igualdad de oportunidades en todo el distrito

Según el gobierno municipal, este programa representa una decisión política concreta: invertir en educación y en la escucha activa de las nuevas generaciones. Al descentralizar las políticas públicas y llegar a todas las localidades del distrito, el Municipio garantiza que cada joven dorreguense tenga acceso a herramientas profesionales de orientación, independientemente de su lugar de residencia.

“Queremos que nuestros chicos afronten sus decisiones con confianza, que se conozcan mejor y que sepan que no están solos en este camino”, expresaron desde el Área de Juventud. Esta iniciativa fortalece además el vínculo familiar en una etapa compleja, involucrando a padres y madres en el proceso de acompañamiento”, añade el texto.

Próximamente, se realizarán actos de entrega en Oriente y Aparicio para los jóvenes de esas localidades. (20-11-25).