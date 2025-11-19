Nueva red de oxígeno en el Hospital Municipal, cerramiento perimetral en la morgue y extensión de la red de gas

La Secretaría de Ambiente Obras y Servicios Públicos confirmó que se inició la instalación de un sistema de provisión de oxígeno por red cerrada en el Hospital Municipal María Eva Duarte de Perón, fundamental para fortalecer la infraestructura sanitaria local, según se indicó.

De acuerdo a la información oficial, esto permitirá ampliar la capacidad de almacenamiento de oxígeno medicinal, garantizar el suministro continuo y seguro a todas las áreas del Hospital y optimizar la atención médica, especialmente en el sector de internación y otras dependencias claves, entre otros beneficios.

Ramizo Zarzoso, responsable del área, destacó que la implementación de esta red cerrada representa un avance significativo en la modernización del Hospital, y asegura una provisión eficiente y confiable de oxígeno, acorde a los estándares actuales.

Por otra parte, se está ejecutando la obra de cerramiento perimetral del sector de la Morgue en el Hospital Municipal, de 70 metros lineales aproximadamente, como parte del plan de mejora y adecuación de los espacios sanitarios.

“Este cerramiento se realiza mediante la instalación de placas de hormigón de 2.40 metros de altura, con el objetivo de preservar la intimidad y el respeto del espacio, delimitar adecuadamente el área, conforme a los protocolos de infraestructura hospitalaria. También garantizará condiciones de seguridad y orden para el personal como y los usuarios del hospital”, precisó el Ejecutivo.

Los trabajos continuarán con la reparación de la mampostería externa, pintura y cerramiento con portón corredizo para el acceso de la ambulancia.

Además, comenzó la obra de extensión de 1.200 metros de red de gas natural, que permitirá proveer el servicio a 30 viviendas correspondientes a distintos planes habitacionales en marcha.

La obra se realiza con fondos propios, reafirmando el compromiso de invertir en infraestructura básica para mejorar la calidad de vida de los vecinos. (19-11-25).