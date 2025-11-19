Monte Hermoso: piden 26 años de prisión para un hombre acusado de abusar sexualmente de su hija biológica

Tras dos jornadas de debate oral realizadas en el Tribunal Criminal N° 1 de Bahía Blanca, la fiscal Agustina Olguín solicitó una pena de 26 años de prisión para un hombre, identificado como V.J.C., acusado de abusar sexualmente de su propia hija biológica en Monte Hermoso.

Los abogados particulares damnificados, Pablo Soteri y Mariano Prieto, adhirieron a la calificación y al monto de la pena. La imputación señala dos hechos principales ocurridos entre octubre de 2019 y junio de 2021: el primero indica que el acusado le exhibió videos pornográficos a la menor, que tenía entre 7 y 8 años, con el fin de corromperla, y el segundo lo acusa de abuso sexual en diferentes modalidades, incluyendo acceso carnal, considerando el hecho gravemente ultrajante.

El acusado enfrenta cargos por promoción de la corrupción de menores en concurso real con abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual gravemente ultrajante, reiterados, todo agravado por el aprovechamiento de la convivencia.

Por su parte, Augusto Duprat, defensor del acusado, solicitó la absolución alegando falta de acreditación de los hechos.

Los jueces Ricardo Gutiérrez, Hugo De Rosa y Eugenio Casas darán a conocer el veredicto y la sentencia el próximo miércoles 26 de noviembre, en horas del mediodía. (Canal 7 de Bahía Blanca) (19-11-25).