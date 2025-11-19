Convocatoria para el patio gastronómico y el paseo de artesanos del “Dorrego Festeja”

La Municipalidad informó que las personas interesadas en participar del Patio Gastronómico y del Paseo de Artesanos y Emprendedores del evento “Dorrego Festeja” deberán inscribirse previamente en el área de Producción.

Las inscripciones estarán abiertas desde este miércoles 19 y hasta el 28 de noviembre, sin excepción.

Requisitos para la propuesta gastronómica

Quienes deseen participar con puestos gastronómicos deberán presentar la siguiente documentación:

*Constancia de inscripción en ARCA (actividad gastronómica obligatoria).

*Carnet de manipulación de alimentos vigente.

*Seguro de responsabilidad civil y accidentes personales (sin repetición a la Municipalidad de Coronel Dorrego).

*Matafuegos ABC vigente.

*Tablero con disyuntor.

*Matafuego tipo K para quienes utilicen freidoras.

*REBA (para la venta de bebidas alcohólicas).

*Recibo de pago del canon municipal, por un monto de $270.000.

Además, se recordó que está prohibido el uso de artefactos eléctricos, tales como freidoras, planchas, pavas y otros dispositivos similares.

Desde el municipio aclararon que la inscripción no garantiza la participación en el evento. (19-11-25).