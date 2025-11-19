Braguero destacó la importancia de tener completo el calendario de vacunación

La Dirección de Salud del municipio informó que en el marco de las acciones que se llevan a cabo para mejorar la cobertura en el marco del calendario obligatorio nacional de vacunación, a través de personal especializado se está concurriendo a vacunar a las escuelas de Coronel Dorrego.

El director de Salud, Santiago Braghero, explicó que, previamente, se les informa a los padres para que autoricen a que sus hijos completen el esquema de vacunación.

El funcionario subrayó que la vacunación completa no solamente controla la circulación de enfermedades, sino que, además, en caso de enfermarse, sea menos grave.

Destacó también que vacunarse no es solamente una decisión individual, sino un acto colectivo, solidario, obligatorio y que las vacunas son completamente gratuitas y que ante cualquier duda, se puede consultar en cualquiera de los efectores de salud.

Por último, dijo que los brotes de sarampión y coqueluche detectados en algunos sectores de la provincia de Buenos Aires, indican claramente la importancia de tener el calendario de vacunación al día. (19-11-25).