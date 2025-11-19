Distrito por distrito: cuánto recibieron los intendentes por los Juegos Bonaerenses

En un contexto de fuerte presión financiera sobre las comunas, la provincia de Buenos Aires confirmó el envío de aportes no reintegrables para garantizar la organización de la etapa final de los Juegos Bonaerenses 2025. La medida quedó formalizada a través de una resolución que detalla el destino y la modalidad de los pagos, que alcanzan a todos los municipios incluidos en el Anexo Único del expediente provincial.

De esta manera, la Provincia comenzó a saldar deudas que mantiene con los municipios bonaerenses. Ese fue uno de los reclamos que le acercaron algunos intendentes hacia integrantes del gobierno bonaerense. También algunos alcaldes aseguraron que comenzaron a girar fondos adeudados de IOMA, pero en menor medida.

Según el artículo 1° publicado en el Suplemento 2 del Boletín Oficial, el monto total asignado asciende a $8.511.062.450, que serán distribuidos entre las administraciones locales como “Diferencia Apoyo Económico” para afrontar los gastos vinculados a la última instancia del tradicional certamen deportivo y cultural, que este año celebra su edición número 34. Cada municipio recibirá la cifra específica establecida en el documento anexo.

La resolución también establece que el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad será el encargado de administrar la ejecución presupuestaria.

Tal como indica el artículo 2°, la cartera deberá tramitar el gasto y llevar adelante las transferencias correspondientes a favor de las comunas, un paso clave para que puedan avanzar con sus planificaciones logísticas y operativas.

Los Juegos Bonaerenses se sostienen como la mayor competencia deportiva y cultural de la provincia de Buenos Aires, y año tras año requieren un significativo esfuerzo organizativo por parte de los distritos.

Con este refuerzo económico, la gestión provincial busca asegurar que los municipios puedan cumplir con todas las condiciones necesarias para recibir a las delegaciones y garantizar el normal desarrollo del evento.

A continuación, el monto que recibió cada municipio en concepto de los Juegos Bonaerenses:

1. Adolfo Alsina – $64.044.500

2. Alberti – $17.645.375

3. Almirante Brown – $93.058.750

4. Ameghino – $45.204.500

5. Arrecifes – $24.484.500

6. Avellaneda – $132.613.125

7. Ayacucho – $53.995.750

8. Azul – $117.152.525

9. Bahía Blanca – $268.172.500

10. Balcarce – $24.797.500

11. Baradero – $36.072.500

12. Benito Juárez – $83.871.875

13. Berazategui – $71.543.125

14. Berisso – $44.435.000

15. Bolívar – $61.425.750

16. Bragado – $80.988.000

17. Campana – $59.804.375

18. Cañuelas – $63.889.000

19. Capitán Sarmiento – $16.948.875

20. Carlos Casares – $18.127.875

21. Carlos Tejedor – $36.421.875

22. Carmen de Areco – $37.482.500

23. Castelli – $28.436.125

24. Chacabuco – $74.377.625

25. Chascomús – $47.864.750

26. Chivilcoy – $101.931.875

27. Colón – $53.185.125

28. Coronel Brandsen – $33.367.400

29. Coronel Dorrego – $70.772.500

30. Coronel Pringles – $43.245.625

31. Coronel Rosales – $70.907.625

32. Coronel Suárez – $93.865.250

33. Daireaux – $47.313.125

34. De La Costa – $63.415.625

35. Dolores – $61.407.500

36. Ensenada – $41.710.000

37. Escobar – $91.399.375

38. Esteban Echeverría – $103.392.250

39. Exaltación de la Cruz – $12.925.625

40. Ezeiza – $76.628.475

41. Florencio Varela – $76.165.000

42. General Alvarado – $24.046.625

43. General Alvear – $36.587.750

44. General Arenales – $23.391.625

45. General Belgrano – $34.073.125

46. General Guido – $23.420.000

47. General La Madrid – $54.403.750

48. General Las Heras – $57.869.375

49. General Lavalle – $14.557.000

50. General Madariaga – $37.918.750

51. General Paz – $23.717.500

52. General Pinto – $25.769.375

53. General Pueyrredón – $68.952.750

54. General Rodríguez – $60.298.125

55. General San Martín – $75.860.625

56. General Viamonte – $42.672.750

57. General Villegas – $123.474.375

58. Gonzales Chaves – $34.556.000

59. Guaminí – $27.334.500

60. Hipólito Yrigoyen – $52.603.000

61. Hurlingham – $56.039.375

62. Ituzaingó – $57.675.625

63. José C. Paz – $24.853.125

64. Junín – $136.402.625

65. La Matanza – $196.046.875

66. La Plata – $304.418.625

67. Lanús – $45.626.250

68. Laprida – $69.234.125

69. Las Flores – $53.931.050

70. Leandro N. Alem – $23.030.000

71. Lezama – $23.376.500

72. Lincoln – $62.184.375

73. Lobería – $44.430.750

74. Lobos – $45.890.000

75. Lomas de Zamora – $109.388.125

76. Luján – $73.909.250

77. Magdalena – $41.809.375

78. Maipú – $60.413.900

79. Malvinas Argentinas – $59.075.625

80. Mar Chiquita – $24.361.625

81. Marcos Paz – $52.071.050

82. Mercedes – $66.502.500

83. Merlo – $102.702.500

84. Monte – $30.515.350

85. Monte Hermoso – $41.467.500

86. Moreno – $145.746.250

87. Morón – $79.860.000

88. Navarro – $19.655.625

89. Necochea – $62.480.250

90. Nueve de Julio – $60.629.375

91. Olavarría – $120.788.375

92. Patagones – $99.385.625

93. Pehuajó – $51.328.000

94. Pellegrini – $37.095.000

95. Pergamino – $131.848.000

96. Pila – $20.421.400

97. Pilar – $118.658.125

98. Pinamar – $37.501.875

99. Presidente Perón – $42.067.900

100. Puan – $25.933.000

101. Punta Indio – $24.599.200

102. Quilmes – $143.290.625

103. Ramallo – $52.860.000

104. Rauch – $41.347.500

105. Rivadavia – $46.649.375

106. Rojas – $63.360.625

107. Roque Pérez – $17.082.000

108. Saavedra – $37.589.375

109. Saladillo – $36.394.125

110. Salliqueló – $60.264.500

111. Salto – $46.495.625

112. San Andrés de Giles – $30.833.125

113. San Antonio de Areco – $16.695.625

114. San Cayetano – $20.472.000

115. San Fernando – $100.965.625

116. San Isidro – $68.423.250

117. San Miguel – $104.156.250

118. San Nicolás – $100.213.625

119. San Pedro – $99.821.875

120. San Vicente – $69.735.475

121. Suipacha – $32.077.750

122. Tandil – $123.536.250

123. Tapalqué – $22.252.500

124. Tigre – $90.408.750

125. Tordillo – $11.055.700

126. Tornquist – $61.683.250

127. Trenque Lauquen – $142.081.250

128. Tres Arroyos – $74.265.500

129. Tres de Febrero – $80.766.250

130. Tres Lomas – $32.330.000

131. Veinticinco de Mayo – $42.002.625

132. Vicente López – $80.109.250

133. Villa Gesell – $49.728.650

134. Villarino – $69.331.625

135. Zárate – $73.430.750

TOTAL GENERAL: $8.511.062.450 (La Tecla). (19-11-25).