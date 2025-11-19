Macarena Flores: “Ser mujer en este país nos está costando la vida”

“Ser mujer en este país nos está costando la vida”, expresó la concejala de Unión por la Patria Macarena Flores en una cuestión de privilegio durante la sesión que el Concejo Deliberante realizó el pasado miércoles.

Tras manifestar su preocupación por los casos de femicidios en Argentina, cuestionó la falta de políticas públicas efectivas y al desfinanciamiento de programas destinados a la prevención y acompañamiento de víctimas.

La edil remarcó que los casos de femicidio se repiten sin pausa. Recordó que, según datos del Observatorio Social Ahora Sí Que Nos Ven, hasta el 29 de septiembre se registraron 178 femicidios, lo que equivale a un caso cada 36 horas. Sostuvo que estas cifras “son números, pero son personas que nos tienen que doler”.

Destacó que el problema involucra a toda la sociedad y señaló la responsabilidad del Estado nacional. Indicó que, lejos de reforzar las políticas existentes, “desfinanció todos los programas que pudo” y “removió más de diez en el último tiempo”. Subrayó que, aun si los programas requerían ajustes, “se podría haber trabajado de esa manera para que sea eficiente, para que dejen de matar mujeres y no eliminarlos”.

“Nos siguen matando y es algo que nos involucra a toda la sociedad”, afirmó.

Recordó un caso reciente en Necochea y aseguró que episodios similares aparecen a diario.

“Era un tema que no queríamos dejar de mencionar porque duele y porque la verdad que ser mujer en este país nos está costando la vida”, completó. (19-11-25).