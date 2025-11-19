La Región

Convocatoria abierta en Monte Hermoso para participar de las actividades productivas en una huerta comunitaria

La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto

Con la consigna Aprendiendo sobre soberanía alimentaria, la Secretaría de Gestión Ambiental municipal de Monte Hermoso lanzó la invitación a sumarse al desarrollo de la huerta comunitaria que dará inicio el próximo martes 25 de noviembre en el Centro Integrador Comunitario, Río Salado al 1.000, a las 9.30.

Este emprendimiento comunitario, que apunta a impulsar prácticas agroecológicas con acompañamiento técnico en el marco de un espacio natural, consiste en el otorgamiento a cada participante de una parcela para sembrar o plantar, acordando luego la concurrencia una hora por la mañana cada dos semanas para su mantenimiento y posterior división de la cosecha.

Informaron que los cupos son limitados por lo que quienes estén interesados en participar deben inscribirse enviando un whatsapp al 2921 496827. (19-11-25).

La Dorrego

