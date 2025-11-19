Convocatoria abierta en Monte Hermoso para participar de las actividades productivas en una huerta comunitaria
Con la consigna Aprendiendo sobre soberanía alimentaria, la Secretaría de Gestión Ambiental municipal de Monte Hermoso lanzó la invitación a sumarse al desarrollo de la huerta comunitaria que dará inicio el próximo martes 25 de noviembre en el Centro Integrador Comunitario, Río Salado al 1.000, a las 9.30.
Este emprendimiento comunitario, que apunta a impulsar prácticas agroecológicas con acompañamiento técnico en el marco de un espacio natural, consiste en el otorgamiento a cada participante de una parcela para sembrar o plantar, acordando luego la concurrencia una hora por la mañana cada dos semanas para su mantenimiento y posterior división de la cosecha.
Informaron que los cupos son limitados por lo que quienes estén interesados en participar deben inscribirse enviando un whatsapp al 2921 496827. (19-11-25).