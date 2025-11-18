El gran gesto solidario de un dorreguense permite estar más cerca de finalizar la Sala de Tratamientos Oncológicos en nuestra ciudad

´”La comunidad de Coronel Dorrego dio hoy un paso fundamental hacia la puesta en marcha de la futura sala de tratamientos oncológicos del Hospital Municipal María Eva Duarte de Perón gracias a un acto de enorme solidaridad protagonizado por un dorreguense que, aun viviendo lejos, mantiene intacto su vínculo afectivo con su ciudad”.

Así lo informó el Ejecutivo en un parte de prensa.

Agregó que Domingo “Mingo” Lucenti, vecino nacido en Dorrego y actualmente radicado en Puerto Iguazú, decidió donar —a través de su empresa Grupo Americano SRL— el mobiliario completo necesario para equipar la nueva sala en construcción en el Hospital Municipal. Se trata de un aporte de alto impacto para mejorar las condiciones de atención de pacientes y acompañantes que hoy deben trasladarse a Bahía Blanca para recibir este tipo de tratamiento. El mobiliario ya se encuentra en el Hospital Municipal y en próximos días será instalada en la Sala para Tratamientos Oncológicos.

Para el municipio, el gesto de “Mingo” no solo representa un aporte material; es, sobre todo, una muestra de profundo compromiso comunitario.

Por este motivo, el Departamento Ejecutivo elevó al Honorable Concejo Deliberante el proyecto de ordenanza para aceptar formalmente la donación, conforme establece la Ley Orgánica de las Municipalidades.

Un aporte que transforma: qué elementos incluye la donación

El equipamiento donado permitirá montar una sala preparada para realizar distintos tipos de tratamientos oncológicos, brindando mayor comodidad, seguridad y complejidad dentro del sistema de salud local. Incluye:

• Sillones especiales para quimioterapia, inmunoterapia, hemoterapia y hemodiálisis.

• Porta sueros telescópicos.

• Mesas para pacientes.

• Cabina de seguridad biológica y mesa estructural para su instalación.

• TV Smart para acompañar las largas sesiones de tratamiento.

• Sillones de espera para pacientes y familiares.

Una charla y agradecimiento a la distancia.

En un encuentro virtual mantenido por “Meet”, el intendente Juan Carlos Chalde dialogó con Domingo Lucenti para expresarle, en nombre de toda la comunidad de Coronel Dorrego, un agradecimiento profundo por su enorme gesto solidario.

Durante la conversación, el jefe comunal destacó “el valor humano de una contribución que impactará directamente en la calidad de vida de nuestros vecinos” y reafirmó el compromiso de su gestión de acelerar los tiempos de obra y equipamiento para que la sala pueda estar en funcionamiento lo antes posible.

“Cada familia que hoy debe viajar a Bahía para enfrentar un tratamiento difícil podrá hacerlo en su propia ciudad, cerca de su hogar, de sus afectos y de su comunidad. Ese es el verdadero alcance de este gesto”, dijo Chalde.

A partir de la aprobación que debe instrumentar el Concejo Deliberantes se activa el operativo de llegada del mobiliario, y con ello decena de familias dorreguenses tendrán a pocas cuadras de su casa las comodidades el equipamiento necesario para realizar sus tratamientos, sin necesidad de viajar hasta Bahía Blanca. (18-11-25).