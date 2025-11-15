Deportes

Se definen este domingo las "semis" de la liguilla

Se jugarán este domingo desde las 16 los partidos de vuelta de las semifinales de la liguilla del Torneo Oficial de Fútbol Roberto Tato Rochat.

En El Perdido, SUPA recibirá a Ferroviario. En la ida, venció 4-1 el equipo de Bahía Blanca, que tiene ventaja deportiva y avanzará a la instancia decisiva del octogonal hasta perdiendo por tres goles de diferencia.

En Monte Hermoso, Atlético se medirá con Suteryh. El primer chico fue para el albiazul, que ganó 2-1 y seguirá en el certamen con una victoria o con el empate. A Monte le alcanzará con ganar por cualquier resultado para definir la liguilla. (15-11-25).

