(Con audio) Gabriel Liébana, capitán de Suteryh: “Este plantel se mentalizó en llegar lo más lejos posible”

Suteryh afronta la parte decisiva de la temporada con el envión de un grupo que consolidó su identidad desde febrero. Gabriel Liébana, su capitán, repasó el camino recorrido y valoró el crecimiento colectivo desde el inicio de la pretemporada: “Sabíamos del equipo que teníamos. Era parte de un proceso, muchos chicos del club con sus primeros partidos y sus primeras armas”.

El jugador recordó que el arranque no fue sencillo, aunque destacó el papel del primer cuerpo técnico: “Juanchi y Pablo nos dieron mucha confianza para ser lo que somos hoy”.

Con la llegada de Javier Fernández, de gran recorrido en las inferiores, el plantel afirmó su evolución: “Varios lo tuvimos de chicos y ahora se notan más los resultados”.

Un proceso de maduración

Liébana coincidió en que el equipo necesitó tiempo para afianzarse: “Los primeros partidos nos iba a costar. En algunos no tuvimos suerte o los nervios nos jugaron en contra”.

Sin embargo, destacó que el plantel se sostuvo en la idea y mantuvo la convicción: “El equipo siempre se mentalizó en llegar lo más lejos posible”.

Con el correr de los meses, Suteryh alcanzó un funcionamiento sólido pese a las ausencias que complicaron varios encuentros. El capitán celebró la recuperación general del plantel: “Recién para el domingo vamos a poder tener el equipo completo después de mucho tiempo”.

A su vez, reconoció la competencia interna: “Ahora la va a tener más complicada Javier. Somos muchos jugadores y de muy buena calidad”.

Esa rivalidad deportiva convivió con una convivencia excelente: “El grupo es muy unido, nos llevamos de maravilla. En la semana comemos juntos, vamos temprano a la cancha a tomar mate”.

La importancia del sentido de pertenencia

La base del plantel surgió en gran parte del club, algo que, según Liébana, fortaleció el vínculo interno y el compromiso: “Casi todos somos hinchas y nos gusta pasar tiempo en el club”.

En ese punto también rescató el aporte del primer ciclo del año: “El nivel de muchos jugadores hoy es en parte gracias al laburo de Juanchi y Pablo”.

Sobre Javier Fernández, fue aún más categórico: “A muchos nos cambió la vida futbolísticamente y afuera también. Te da ese plus para salir cada domingo a matarte por él y por el club”.

Objetivo: competir hasta el final

El capitán valoró la recuperación de la localía en el Roberto Di Filippo y la clasificación lograda tras una serie exigente ante Independiente.

Suteryh enfrentará ahora el clásico decisivo ante Atlético. Liébana aseguró que el equipo permanecerá fiel a su identidad: “Vamos a ir a proponer nuestro juego. Es la identidad que ya tenemos”.

También reconoció la dificultad del rival: “Sabemos que son un rival muy duro”.

De cara al duelo, remarcó la clave anímica y mental: “Son 90 minutos en donde no hay que distraerse para nada”.

“Va a ser un partido muy disputado. Puede pasar un montón de cosas, pero hay que estar concentrado todo el tiempo”, completó.

