(Entrevista en LA DORREGO) Franco Ortiz: “San Martín siempre juega así y por eso están como están”

Franco Ortiz, jugador de Atlético Monte Hermoso, atravesó días intensos luego de la lesión sufrida ante San Martín y la imposibilidad de estar en el clásico del último domingo frente a Suteryh. En diálogo con el programa Radio Deportiva, por LA DORREGO, reconoció que la espera lo movilizó: “Te diría tranquilo, pero te voy a mentir. La ansiedad… siempre querés jugar una semifinal, y más si es un clásico”.

El talentoso mediocampista recordó la jugada en la que se lesionó y no ocultó su malestar por la manera en que se produjo el choque: “Todos saben cuando un rival va a quitarte la pelota o va a querer hacer daño directamente. Una cosa es pegarte una patada, otra cosa es querer hacer algo más, y yo creo que ellos quisieron eso. San Martín siempre juega así y por eso están como están”.

Explicó que alcanzó a puntear la pelota antes de recibir el impacto y que eso modificó el desenlace: de la acción “Si yo no llego a puntear la pelota, creo que venía un choque normal. Pero cuando la punteo ya lo veo prácticamente arriba de mi pierna”.

A pesar del golpe, aseguró que mantiene la calma y que su recuperación avanza sin sobresaltos.

El jugador también recordó un antecedente similar: “En 2019 también me lesionan justamente San Martín”. Sin embargo, afirmó que no entra condicionado a los partidos: “No es que me pegan una patada y dejo de jugar o no la pido.”

Confianza plena en la remontada

De cara a la vuelta ante Suteryh, Ortiz valoró la fortaleza del grupo a pesar de las bajas: “Son once los que entran a jugar. Somos prácticamente un plantel de treinta jugadores”.

Destacó además el ingreso de los juveniles y la convicción colectiva: “Los chicos están enfocados cien por ciento en que lo pueden dar vuelta”.

Sobre el 1–2 de la ida, se mostró optimista: “Es un resultado que nos favoreció. Con un gol ellos quedan afuera. La diferencia es corta”.

Y remarcó la solidez de Atlético en el 15 de Agosto: “En nuestra cancha somos muy fuertes. Tenemos un solo partido perdido en el año”.

Para cerrar, aseguró: “Los chicos están tranquilos. Lo van a saber hacer bien”.

Escuchá la nota: