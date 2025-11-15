(Entrevista en LA DORREGO Horacio Azzolini (DT de SUPA): “No vamos a buscar el empate”

El triunfo por 4 a 1 de SUPA sobre Ferroviario sorprendió a más de uno porque la serie parecía pareja. De todos modos, para su director técnico Horacio Azzolini, el resultado no refleja un trámite sencillo.

“Fue un partido muy parejo”, remarcó. “Tuvimos mucha posesión por momentos, lo manejamos bien y convertimos las que tuvimos”. Según su mirada, Ferroviario generó muy poco: “Tuvieron dos remates en todo el partido”, aclaró.

En diálogo con el programa Radio Deportiva, que se emite por LA DORREGO, Azzolini valoró el control del juego: “No pasamos sobresaltos. Fue un partido que lo manejamos muy bien”. Aunque negó que se tratara de un encuentro perfecto, sí lo calificó como uno de alto nivel: “Yo creo que jugamos muy bien, en ningún momento lo padecimos”.

La dudas por los arbitrajes

En las últimas semanas se instaló la versión de supuestas ayudas arbitrales para SUPA, algo que el técnico no comparte. “A uno le da bronca porque no se valora el rendimiento del equipo”, afirmó. Recordó situaciones puntuales: “No nos dieron penales ni jugadas claves; no nos regalaron nada. Es muy injusto”.

Azzolini reconoció que el equipo vive un examen permanente por su condición de visitante habitual y por no tener hinchada propia: “Sabemos que rendimos examen todas las semanas porque no tenemos gente, no tenemos público”.

Para el DT, el último partido dejó pocas dudas: “La diferencia fue clarita. Ganamos 4 a 1 muy bien”.

La vuelta ante Ferroviario y el desafío de sostener la ventaja

La amplitud del resultado otorga cierta tranquilidad, pero en SUPA intentan mantenerse la guardia alta. “Tenemos que pensar que el partido va cero a cero”, aseguró Azzolini en la charla posterior con sus jugadores.

El entrenador descartó cualquier postura especulativa: “No vamos a buscar un empate. Vamos a salir a jugar como siempre, a intentar ganar”. También reconoció la necesidad de evitar relajación, pese a que la obligación recae en el rival.

El técnico describió la identidad del equipo: “Nos defendemos con la pelota. Es muy difícil que juguemos a los pelotazos”. Incluso recordó partidos donde la propuesta ofensiva les costó caro, aunque forma parte de su convicción futbolística.

Un equipo que nunca perdió protagonismo en el certamen

La campaña de SUPA se sostiene desde el inicio del torneo, incluso con un pequeño bajón en el que encadenó empates y cayó al quinto puesto. “Yo sabía que no nos caíamos, porque las derrotas habían sido por detalles mínimos”, explicó.

La recuperación posterior respaldó su confianza: “La última rueda fue casi perfecta”, sintetizó.

Azzolini no mira el posible rival en la final y solo enfoca en cerrar la serie ante Ferroviario. “Queremos cerrar la posibilidad de jugar otra final. Para nosotros es muy importante”, destacó.

Escuchá la nota:

15-11-25