Dorrego presentó la Fiesta de la Cerveza Artesanal

Coronel Dorrego lanzó oficialmente una de sus propuestas más convocantes del calendario anual: la Fiesta de la Cerveza Artesanal, un evento, de acuerdo al Municipio, que ya se instaló como referencia regional y que, año tras año, moviliza a vecinos de toda la zona con una combinación única de producción local, música en vivo, gastronomía y actividades culturales.

“Con el lema ‘La fiesta está acá´, la localidad volvió a reafirmar que no hace falta viajar lejos para vivir un encuentro completo, vibrante y pensado para todos los públicos”, destacó.

Agregó que la propuesta reúne en un mismo espacio la potencia de las cervezas artesanales dorreguenses, la creatividad de los artesanos, los sabores de la cocina regional y un escenario cargado de artistas, bandas y DJs que aseguran dos noches de celebración.

El cronograma comienza el viernes 21, con inauguración a las 19. Desde allí se desplegará una grilla musical que incluye a La Coneja Negra (21:00), Buenavibra (22:30) y el cierre a cargo de DJ Lea Roth (23:30), garantizando una noche de energía y baile.

El sábado 22 la actividad se renueva con un fuerte protagonismo local y regional: Leo Abdala (20:00), RetroTrío (21:00) y Tokdiscos (22:30), seguidos por el cierre de DJ Bebu (23:30), consolidando una jornada que combina diferentes estilos y propuestas.

Además de lo musical, la fiesta suma experiencias que ponen en valor la producción cervecera de Dorrego. Ese mismo sábado, desde las 16:30, en Maltería MCD se realizará una visita guiada con degustación acompañada de ahumados, y también habrá un recorrido por Cervecería Continental, acercando al público a los procesos y secretos de elaboración.

“La Fiesta de la Cerveza Artesanal se presenta así como un espacio de encuentro, disfrute y puesta en valor de la identidad local. Una celebración que crece, que atrae a la región y que reúne en un solo lugar música, sabores, emprendedores y la calidez de Dorrego”, resaltó el gobierno municipal.

“La fiesta está acá. Dorrego invita a brindar, compartir y vivir un fin de semana que promete ser inolvidable”, completó. (15-11-25).