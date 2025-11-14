Deportes

Invitan a participar de un sábado de tejo en el vivero

Mañana sábado 15 de noviembre, a partir de las 9, se realizará un torneo de tejo en las canchas del vivero municipal.

La competencia contará con tres categorías:

*Parejas de damas libres
*Parejas de caballeros libres
*Parejas de caballeros +59

Desde la Subdirección de Deportes se anunció que durante la jornada habrá servicio de cantina, espacio propicio para disfrutar de una actividad deportiva y social en un entorno natural.

También invitó a vecinas y vecinos de todas las edades a sumarse, participar y compartir una mañana de recreación, camaradería y deporte al aire libre.

Las consultas pueden realizarse al 2921-400618, o a través de las redes sociales de Deportes Dorrego en Instagram y Facebook. (14-11-25).

