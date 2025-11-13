Otro remate “a toda máquina” en la ciudad

NOTA DE CARLOS BODANZA EN INFOSUDOESTE

“¡Vuela todo en el mercado ganadero! Y si hay pasto, buena gordura y, sobre todo, ¡si hay disponibilidad, se paga fuerte! Eso fue lo que ocurrió en Coronel Dorrego, donde las firmas Civardi-Blanco presentaron sus ventas, con valores que, en muchos casos, no paran de sorprender.

Lo primero que hubo fue demanda de consumo y, si hay consumo, se pagan cerca de ¡í

3300 por kilo)! Y no fue un lote aislado, varios rondaron esos precios. Toda la vaca que parecía para consumo directo, porque las categorías ‘manufas’ regulares o para conserva (no hubo) y alguna ‘No China’ son las únicas que mostraron valores por debajo de los $2800. El toro, idéntico: más de 2.5 millones de pesos para varios lotes, ¡con miradas de asombro por todos lados!

La invernada fue lo más numeroso, al contrario de lo que suele suceder por aquí. Se vieron muchos lotes por encima de los $5000, tanto en machos como en hembras, donde todo es ‘pesado’; el liviano está ausente. Las manos, como es habitual, fueron para Córdoba, Rosario, La Pampa y los compradores locales también participaron activamente.

El cierre, con unas preñadas, sirvió para redondear un remate que desnuda, como ninguno, el estado de los campos y, sobre todas las cosas, ¡los ánimos por estos lados!”

Estos fueron los valores:

