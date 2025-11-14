La Región

Monte Hermoso prohibió la instalación de gazebos en la zona exclusiva de baño

La Dorrego Send an email
El Concejo Deliberante de Monte Hermoso aprobó por mayoría la ordenanza que prohíbe la instalación y el uso de estructuras tipo gazebo en la zona exclusiva de baño.

Se trata del sector costero comprendido entre las calles Salta y La Garza.

Desde el Municipio del balneario explicaron que la medida tiene como objetivo preservar el uso público y equitativo de la playa durante la temporada estival.

“El uso creciente de estas estructuras genera una disminución de la superficie pública utilizable, afectando la libre circulación y el aprovechamiento del espacio común por parte de turistas y residentes”, señalaron.

Además, recalcaron que los gazebos ocupan una superficie considerable, provocando una ocupación indebida del espacio público.

La norma también expone que esas estructuras pueden obstaculizar el campo visual de los guardavidas, dificultando la vigilancia y las tareas de rescate. Y representan un riesgo ante condiciones de fuertes vientos.

El Municipio será el encargado de implementar las medidas de difusión, señalización y control para garantizar el cumplimiento de la ordenanza que entrará en vigencia al inicio de la próxima temporada de verano. (14-11-25).

La Dorrego
