El Concejo Deliberante de Monte Hermoso pide medidas ante los crecientes hechos delictivos

Este miércoles, en la sesión del Concejo Deliberante de Monte Hermoso, el bloque de concejales de “Primero Monte Hermoso”, integrado por Carolina Bertazzo y Brian Ollearo, presentó un pedido de reunión con el secretario de Seguridad, ante los hechos delictivos acontecidos en los últimos días, que incluyeron hurtos, enfrentamientos entre vecinos y el incendio de una vivienda.

El proyecto, que fue votado a favor por todos los partidos que integran el recinto, incluye también que el Poder Ejecutivo informe sobre las denuncias radicadas en los últimos seis meses, las medidas preventivas y de seguridad que se están implementando actualmente en el Barrio Esperanza (donde la semana pasada ocurrieron varios de los hechos mencionados), e indaga también sobre los niveles de coordinación existentes entre la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Policía Comunal y Guardia Urbana.

Previo a ser aprobada la iniciativa, el presidente del Concejo Deliberante comprometió no solo la presencia del secretario de Seguridad, sino también del intendente de Monte Hermoso, Hernán Arranz, que asistirán al recinto el próximo miércoles.

Lo que dijo Carolina Bertazzo en plena sesión:

“Buscamos el nexo entre el Poder Legislativo y quienes tienen a cargo la seguridad. Nos sentimos conmovidos y preocupados por todo lo que está ocurriendo. Estamos atravesando una situación compleja relacionada con la seguridad. No tiene que ver solo con lo que ocurre específicamente en el barrio, donde hay urbanización deficiente, falta de luminaria, etc. Lo que pasó estos días es la punta del iceberg. Debemos ver el núcleo de la cuestión y trabajar en conjunto. Estamos en disposición de aportar soluciones y otras miradas. Trabajar en conjunto es la única manera de que las cosas mejoren. Si no trabajamos juntos, no van a mejorar. Los niños y adolescentes de estos días fueron testigos obligados de toda la violencia, a pocos pasos de las escuelas que rodean el barrio donde ocurrieron los últimos hechos. Hemos perdido la paz y la tranquilidad que había en Monte Hermoso. Estamos a disposición.” (13-11-25).