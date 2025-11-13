El Municipio y la Escuela Técnica comenzaron la construcción conjunta de una vivienda

Este miércoles comenzó a ejecutarse el convenio entre la Municipalidad de Coronel Dorrego y la Escuela de Educación Técnica Nº 1, para la construcción en conjunto de una vivienda municipal en un terreno perteneciente al Municipio.

La obra será llevada adelante por los alumnos de la especialidad Maestro Mayor de Obras, bajo la dirección de los profesores del área y la supervisión técnica de la Dirección de Obras Públicas. En esta primera etapa se realizaron las tareas de nivelación del terreno con maquinaria vial municipal y el replanteo de la vivienda, con el objetivo de avanzar en los cimientos y la capa aisladora.

El proyecto tiene como propósito integrar la educación teórica con la práctica, permitiendo que los estudiantes que se están formando en la Escuela Técnica como Maestros Mayor de Obras, puedan realizar sus primeras experiencias concretas de trabajo.

“Desde el Municipio se busca ser articulador de experiencias enriquecedoras que fortalezcan el vínculo entre la comunidad educativa y la gestión local, promoviendo que los jóvenes dorreguenses aporten valor al desarrollo del distrito y, al mismo tiempo, adquieran conocimientos y prácticas que los preparen para su futura inserción laboral”, destacó el Ejecutivo. (13-11-25).