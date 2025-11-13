Reconocimiento del Concejo a la patinadora Aliana Hellmann

El Concejo Deliberante entregó este miércoles un reconocimiento a Aliana Hellmann, joven deportista de nuestra ciudad que integró el equipo Senior de Roller Dreams en el 69º Campeonato Mundial de Patín Artístico desarrollado en Beijing, China.

En la competencia internacional el equipo obtuvo un meritorio cuarto lugar a nivel mundial consolidando una vez más el prestigio de la disciplina en nuestra región.

“Desde el Concejo Deliberante felicitamos a Aliana por su desempeño, compromiso y dedicación, y celebramos el acompañamiento de su familia, entrenadores y comunidad”, destacó la secretaría administrativa del cuerpo. (13-15-25).