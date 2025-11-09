Deportes
Los 8K fueron para Nehuen Huerta y Carolina Arrupe
En la competencia Dorrego corre la aventura, los 8 Kilómetros fueron ganados por Nehuen Huerta, de Bahía Blanca, y Carolina Arrupe, de Tres Arroyos.
En varones, Huerta hizo un tiempo de 29 minutos y 26 segundos. Luego se ubicaron Ramiro Anbechini y Kevin Pereyra, ambos de Tres Arroyos.
En mujeres, Arrupe empleó 39 minutos y 5 segundos. Completaron el podio Agustina Martínez Arana y Silvia Iborra, ambas de Bahía Blanca.
PARA VER CLASIFIACIÓN GENERAL, CLIQUEAR ACÁ
PARA VER CLASIFIACIÓN POR CATEGORÍAS, CLIQEUAR ACÁ
