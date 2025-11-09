Los 8K fueron para Nehuen Huerta y Carolina Arrupe

Deportes

En la competencia Dorrego corre la aventura, los 8 Kilómetros fueron ganados por Nehuen Huerta, de Bahía Blanca, y Carolina Arrupe, de Tres Arroyos.

En varones, Huerta hizo un tiempo de 29 minutos y 26 segundos. Luego se ubicaron Ramiro Anbechini y Kevin Pereyra, ambos de Tres Arroyos.

En mujeres, Arrupe empleó 39 minutos y 5 segundos. Completaron el podio Agustina Martínez Arana y Silvia Iborra, ambas de Bahía Blanca.

09-11-25

