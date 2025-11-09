SUPA goleó 4-1 a Ferroviario y Suteryh derrotó 2-1 a Monte en el clásico

Se jugaron hoy domingo los partidos de ida de las semifinales de la liguilla del Torneo Oficial de Fútbol Roberto Tato Rochat.

En Coronel Dorrego, SUPA venció a Ferroviario 4-1 y dio un paso muy importante para avanzar a la final de esta instancia. Abrió la cuenta Yago Sabanés, para la visita, a los 10 minutos del primer tiempo. Lo igualó Gianfranco Crisci, a los 13. En el complemento, a los 7 minutos, anotó Enzo Meloni para el elenco portuario, y Lucas Biondo, a los 14 y 41, estiró la diferencia.

En Monte Hermoso, Suteryh superó 2-1 a Atlético Monte Hermoso. Tiziano González, a los 29 minutos, puso en ventaja al dueño de casa. Dos minutos después lo empató Matías Martin. A los 44, Elías Folasco, marcó el segundo del “Sute”. Fue expulsado Martin en Atlético.

El próximo domingo se jugarán las revanchas. Tienen ventaja deportiva SUPA y Monte. (09-11-25).