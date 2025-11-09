Deportes

Dorrego corre la aventura: Diego Maureli y Anahí Sánchez ganaron los 21 K

El tresarroyense Diego Maureli ganó este domingo la prueba de 21 kilómetros de la competencia Dorrego corre la aventura, organizada por la Subdirección de Deportes de la Municipalidad.

El vencedor empleó 01:27:10 para hacer el recorrido. Complearon el podio Maximiliano González, de Oriente, y Angel Campos (Copetonas). Cuarto finalizó el dorreguense Gustavo Manso.

En mujeres, ganó Anahí Sánchez, de Aparicio, con una marca de 1 hora 49 minutos y 58 segundos. Después se ubicaron Nelly Esmoli (Indio Rico) y Erica Beguiristain (Cascallares).

09-11-25

