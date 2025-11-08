Policiales
Monte Hermoso: prendió fuego una casa y fue capturado luego de un robo
Luego de protagonizar un raid delictivo, detuvieron a un delincuente mientras que su cómplice se dio a la fuga.
Carlos Sebastían Molina, de 27 años, fue capturado tras ser perseguido por un robo cometido un comercio ubicado en San Martín y Pedro de Mendoza.
Luego se pudo establecer que junto a un cómplice, que logró fugarse, habían robado una moto en Luzuriaga al 900.
Incluso, ese vehículo lo utilizaron para incendiar una vivienda por la que mantenían un conflicto de vieja data.
Respecto al último robo, en el negocio Faro Mar, se pudo recuperar la mercadería y el dinero sustraído. (Fuente y foto La Nueva.). (08-11-25).