Demoran a cuatro personas en un operativo rural

En el marco de los controles preventivos diarios que se realizan en la jurisdicción y de los operativos de refuerzo dispuestos por la Coordinación Zonal de Seguridad Rural Tres Arroyos, efectivos del Comando de Prevención Rural de Coronel Dorrego demoraron a cuatro personas mayores de edad, todas oriundas de la localidad de Indio Rico.

El procedimiento tuvo lugar mientras los individuos se desplazaban en una camioneta Chevrolet, la cual fue interceptada en una zona limítrofe con Indio Rico. Durante la inspección del vehículo, el personal policial halló en el interior un rifle calibre .22, siete proyectiles del mismo calibre y cuatro vainas servidas, sin que los ocupantes pudieran presentar la documentación correspondiente del arma.

Ante esta situación, se procedió a la aprehensión de uno de los ocupantes, quien fue imputado por el delito de “Tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil”, con intervención de la UFIJ N.º 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca. (08-11-25).