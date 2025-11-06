(Entrevista en LA DORREGO) Carlos Castiñeira presenta este viernes su Catálogo Digital de orfebrería

Una definición clásica establece que “la orfebrería es el arte de trabajar con metales preciosos para crear objetos decorativos o de uso”. Una muestra de este arte y trabajo será expuesta este viernes 7 de noviembre a partir de las 19 horas en el Centro Cultural Municipal.

Carlos Castiñeira, máximo referente local, presentará bajo la denominación de Catálogo Digital parte de un trabajo al que se volcó intensamente a los 70 años y que ocupa gran parte de su tiempo, siendo su verdadera pasión.

En LA DORREGO, dejó plasmados los motivos que lo llevaron a dedicarse a esta actividad, destacando a quienes lo ayudaron, le enseñaron y lo acompañan en esta tarea solitaria, que requiere una gran concentración. Esta actividad permite a un artista como él “parir” obras que, aunque pasen a poder de otros, siempre llevan su estilo y sello, siendo como hijos que mantienen su esencia.

