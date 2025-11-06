La ciudad

(Entrevista en LA DORREGO) Carlos Castiñeira presenta este viernes su Catálogo Digital de orfebrería

La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto

Una definición clásica establece que “la orfebrería es el arte de trabajar con metales preciosos para crear objetos decorativos o de uso”. Una muestra de este arte y trabajo será expuesta este viernes 7 de noviembre a partir de las 19 horas en el Centro Cultural Municipal.

Carlos Castiñeira, máximo referente local, presentará bajo la denominación de Catálogo Digital parte de un trabajo al que se volcó intensamente a los 70 años y que ocupa gran parte de su tiempo, siendo su verdadera pasión.

En LA DORREGO, dejó plasmados los motivos que lo llevaron a dedicarse a esta actividad, destacando a quienes lo ayudaron, le enseñaron y lo acompañan en esta tarea solitaria, que requiere una gran concentración. Esta actividad permite a un artista como él “parir” obras que, aunque pasen a poder de otros, siempre llevan su estilo y sello, siendo como hijos que mantienen su esencia.

Escuchá la nota:

06-11-25

Etiquetas
La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto
Mostrar Más

La Dorrego

Artículos Relacionados

Los bancos no abrirán sus puertas este jueves 6 de noviembre

Resultados del concurso de preguntas y respuestas de la Fiesta de las Llanuras

(Entrevista en LA DORREGO) Emanuel D’Addario presenta esta noche su primer disco en la Fiesta de las Llanuras

Finalizaron las tareas de mantenimiento, refacción y puesta en valor del tanque de agua

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

© Copyright 2025, Todos los derechos reservados  |  creado por BAHIAHOST Web Hosting Argentina
Web: LA DORREGO AM 1470 Dirección: Maciel 282, Coronel Dorrego Teléfonos / Fax: (02921) 406576 / 409123 Correo electrónico: ladorrego@yahoo.com.ar twitter:@radioladorrego
Volver al botón superior