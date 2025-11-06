Deportes

Alejandro Rasmussen anunció su retiro del fútbol oficial: “Imposible no emocionarse”

Alejandro Rasmussen, uno de los jugadores más importantes que dio Independiente en los últimos años, anunció su retiro de las canchas.

Este es el mensaje que escribió en sus redes sociales.

“Bueno gente, toca quizás la parte más fea para un futbolista: decir basta, hasta acá llego, ya no hay más cortos (al menos oficialmente). Si bien uno nunca deja de serlo en el interior, sé que esa adrenalina ya no se va a sentir igual.

“Soy consciente de que vivimos en un fútbol amateur, pero siempre traté de vivirlo y prepararme como un profesional. Hoy, por más que la cabeza todavía quiera, el cuerpo ya no acompaña.

“Uno hace el recorrido desde que empezó y es imposible no emocionarse. Recuerdo cada esfuerzo que hicieron mis papás para que cada uno de mis hermanos pudiera llegar a su actividad, algo por lo que les estaré eternamente agradecido.

“Con el tiempo fui cosechando amigos y buena gente que se cruzó en el camino, además de mi mujer y mis hijas, tan fundamentales para que, hasta hoy, con 38 años, pudiera seguir jugando.

“Hubiese preferido otro final, pero me quedo con el desarrollo de toda una vida futbolística. A los árbitros y rivales, les pido perdón por ser tan cargoso… solo buscaba que mi equipo gane.

“Estaré del otro lado, acompañando a nuestro club.

“Gracias a todos. Fue muy lindo ser futbolista amateur”. (06-11-25).

