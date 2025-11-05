La ciudad

Resultados del concurso de preguntas y respuestas de la Fiesta de las Llanuras

La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto
FOTO JEFATURA DISTRITAL

Estudiantes de instituciones educativas de gestión estatal y privada participaron del concurso de preguntas y respuestas organizado por la Peña Nativista en el marco de la Fiesta Nacional de la Llanuras 2025.

Los alumnos Ángel Montiel y Tiago Oliva, de la Escuela Agraria, obtuvieron el primer puesto en el certamen titulado “Danzas nativas: historia de la vestimenta en las danzas tradicionales argentinas”.

El segundo lugar fue para Sara Sarmiento Quintero y Sara Blanco Corral, mientras que el tercer puesto lo obtuvieron Mía Banegas y Zoe Jaramillo Michelena, todas ellas estudiantes de la Escuela Secundaria N° 2.

También participaron Lara Quintero, Constanza Nondedeu e Isabela González, que representaron a su institución.

Por el Instituto Secundario Maestro Lequerica (ISML) participaron Irina Banegas, Alma Briatore, Emilia Laporte y Bianca Sígoli.

“Felicitamos a las y los estudiantes, y a sus docentes, por el compromiso y la destacada participación”, destacó Jefatura Distrital. (05-11-25).

Etiquetas
La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto
Mostrar Más

La Dorrego

Artículos Relacionados

Los bancos no abrirán sus puertas este jueves 6 de noviembre

(Entrevista en LA DORREGO) Emanuel D’Addario presenta esta noche su primer disco en la Fiesta de las Llanuras

Finalizaron las tareas de mantenimiento, refacción y puesta en valor del tanque de agua

(Entrevista en LA DORREGO) Este miércoles se presenta el documental en homenaje a los apadrinadores: “Ellos cumplen una labor importantísima”, destacó Carlos García

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

© Copyright 2025, Todos los derechos reservados  |  creado por BAHIAHOST Web Hosting Argentina
Web: LA DORREGO AM 1470 Dirección: Maciel 282, Coronel Dorrego Teléfonos / Fax: (02921) 406576 / 409123 Correo electrónico: ladorrego@yahoo.com.ar twitter:@radioladorrego
Volver al botón superior