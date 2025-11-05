Resultados del concurso de preguntas y respuestas de la Fiesta de las Llanuras

Estudiantes de instituciones educativas de gestión estatal y privada participaron del concurso de preguntas y respuestas organizado por la Peña Nativista en el marco de la Fiesta Nacional de la Llanuras 2025.

Los alumnos Ángel Montiel y Tiago Oliva, de la Escuela Agraria, obtuvieron el primer puesto en el certamen titulado “Danzas nativas: historia de la vestimenta en las danzas tradicionales argentinas”.

El segundo lugar fue para Sara Sarmiento Quintero y Sara Blanco Corral, mientras que el tercer puesto lo obtuvieron Mía Banegas y Zoe Jaramillo Michelena, todas ellas estudiantes de la Escuela Secundaria N° 2.

También participaron Lara Quintero, Constanza Nondedeu e Isabela González, que representaron a su institución.

Por el Instituto Secundario Maestro Lequerica (ISML) participaron Irina Banegas, Alma Briatore, Emilia Laporte y Bianca Sígoli.

“Felicitamos a las y los estudiantes, y a sus docentes, por el compromiso y la destacada participación”, destacó Jefatura Distrital. (05-11-25).