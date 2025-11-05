Los bancos no abrirán sus puertas este jueves 6 de noviembre

El jueves 6 de noviembre es el Día del Bancario y las sucursales permanecerán cerradas en todo el país.

Sin embargo, como pasa habitualmente, no todas las operaciones estarán imposibilitadas de usarse.

Los canales digitales, el homebanking y los cajeros automáticos operarán como es habitual para realizar transferencias, pagos y extracciones.

Las operaciones con vencimiento programado para el 6 de noviembre se procesarán el siguiente día hábil, por lo que se recomienda a los usuarios anticipar o postergar trámites presenciales.

También se podrán realizar extracciones de efectivo en comercios habilitados, como supermercados y farmacias, que operarán con sus horarios habituales.

SERVICIOS DISPONIBLES

Homebanking y apps móviles: habilitadas para transferencias, pagos, inversiones y consultas.

Cajeros automáticos: operativos para extracciones y operaciones básicas.

Extracciones en comercios: disponibles en supermercados y farmacias adheridos. (05-11-25).