Pedro Luro: un menor de 17 apuñaló a la pareja actual de su ex, un hombre de 30

Un joven de 17 años fue detenido anoche en Pedro Luro, acusado de apuñalar a un hombre de 30 que es el novio de su expareja, una mujer de 36.

El acusado -a quien no se identifica por razones legales- fue conducido a dependencias del Centro de Recepción Valentín Vergara de Bahía Blanca, por disposición de un juez del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.

Mientras que a la víctima, Marcelo Márquez, la trasladaron de urgencia al hospital Penna, con heridas de arma blanca en el cuello y omóplato derecho.

“Lo derivaron con riesgo de vida”, informaron las fuentes policiales.

La pareja de la víctima y exnovia del joven detenido, una chica de 36 años, fue testigo de los hechos, según se indicó.

El menor, al parecer, tenía una prohibición de acercamiento a la mujer, por violencia de genero. (La Nueva.). (05-11-25).