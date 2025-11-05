Deportes

Dorrego será sede de las finales de la Liga Regional Sur de Newcom +60

El próximo sábado 8 de noviembre, el polideportivo municipal de nuestra ciudad será escenario de las finales de la Liga Regional Sur de Newcom categoría +60, certamen que reunirá a equipos de distintos puntos de la región.

La actividad comenzará a las 9 con la participación de representantes de las delegaciones de Sierra de la Ventana, Saldungaray, Adela, Torquinst, Monte Hermoso, Río Colorado, Punta Alta, La Armonía, Cabildo y Olimpo, entre otros.

Desde la Dirección de Deportes Municipal se invita a toda la comunidad a acompañar a nuestros representantes y disfrutar de una verdadera fiesta del newcom.

Este es el cronograma:

05-11-25

