Finalizaron las tareas de mantenimiento, refacción y puesta en valor del tanque de agua

El intendente municipal Juan Carlos Chalde, acompañado por el secretario de Obras Públicas, Ramiro Zarzozo, presentó oficialmente las obras de mantenimiento, refacción y puesta en valor realizadas en el tanque de agua de la ciudad cabecera.

Los trabajos incluyeron una importante tarea de impermeabilización y pintado de la estructura, así como la instalación de un moderno sistema de iluminación que realza su valor arquitectónico y permite a los vecinos de Dorrego apreciar este emblemático símbolo urbano durante la noche.

“Este tipo de obras deben realizarse periódicamente para cuidar la salubridad de nuestra gente y para mantener los símbolos arquitectónicos que dan identidad a nuestra ciudad”, expresó el intendente Chalde durante la presentación del proyecto, difundida a través de un video institucional en el que está junto al director de Obras Sanitarias y Alumbrado Público, Franco Mazzarini. (05-11-25).