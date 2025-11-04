Se concretó el viaje para las ganadoras de “Un logo ambiental para mi distrito”

La Municipalidad informó esta mañana que se concretó con éxito el viaje de premio para las alumnas ganadoras del concurso “Un logo ambiental para mi distrito”, en reconocimiento a su compromiso con la ecología y la preservación natural.

El recorrido, organizado conjuntamente por las áreas de Ambiente y Turismo, se centró en los principales ecosistemas naturales del partido dorreguense. El viaje culminó con una jornada de inmersión en el Balneario Marisol.

En Marisol, las jóvenes pudieron observar de cerca el trabajo de preservación que se realiza en las dunas, el bosque costero y el estuario del río Quequén Salado. Esta experiencia práctica no solo sirvió como premio, sino que también reforzó la importancia del mensaje ecológico que transmite el logo que ellas diseñaron. (04-11-25).