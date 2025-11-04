Jonathan Romero, delantero de SUPA: “Siempre quisimos jugar, nos mantuvimos al margen de lo que pasó fuera de la cancha”

Cuando iba ganando 2-0 y el rival se había quedado con siete jugadores, el partido se suspendió por incidentes en el sector visitante, aunque eso no impidió que el SUPA pueda festejar su pase a la semifinal del torneo oficial de la Liga de Fútbol de Coronel Dorrego.

El rosa del puerto whitense, de local en cancha de Progreso, vencía cómodamente a Villa Rosa, pero el cotejo fue interrumpido a los 30 minutos del segundo tiempo por el árbitro Pablo Leguizamón, debido a “que algunos parciales del conjunto visitante seguían arrojando objetos contundentes de afuera hacia adentro del campo de juego”, tal como reza un extracto del informe que la terna arbitral ya elevó al Tribunal de Penas de la Liga.

Para ese entonces, los dirigidos por Horacio Azzolini se imponían con goles de Jonathan Nahuel Romero, a los 35 de la fracción inicial, y de Yago Sabanés, de penal, a los 15 del complemento. El albiverde dorreguense terminó con siete hombres por las expulsiones de Jesús Godoy, Nahuel Albizu, Nicolás Palacio y Alejo Ibarra.

“Fuimos a ganar, a imponer nuestro juego, pero se dio un partido muy cortado, con muchas faltas y reiteradas quejas. Las dos rojas tempraneras que recibieron ellos nos facilitaron todo, porque tuvimos tiempo para pensar, para jugar y para llegar a convertir”, asumió Jona Romero, autor del primer tanto de su equipo.

Nos sorprendieron ciertas actitudes de los jugadores de Villa Rosa, sobre todo porque algunos son de experiencia y sabían lo que estaba en disputa. Nosotros nos mantuvimos tranquilos, siempre quisimos jugar a la pelota y no caer en lo que nos proponían ellos. Nos podíamos perder soldados para la etapa que vendrá —ahora con Ferroviario, a encuentro de ida y vuelta—, por eso no respondimos a las agresiones ni siquiera preguntamos qué era lo que estaba pasando afuera”, señaló el artillero del portuario.

—¿Y qué era lo que sucedía en la tribuna visitante?

—No le dimos bolilla; supuestamente agredieron al árbitro asistente de ese lado, pero no sabemos a ciencia cierta lo que sucedió. En todo momento quisimos que se reanude el partido, pero el referí determinó la suspensión cuando la situación pasó a mayores y caían objetos a la cancha. Aunque quedan 15 minutos por jugar y será tema de resolución para el Tribunal de Penas, en el ambiente del fútbol liguista creen que el cotejo no se reanudará.

"El SUPA demostró una buena cara, una enorme actitud y hambre de gloria. Estamos todos remando para adelante: plantel, cuerpo técnico y dirigentes. Queremos más", fue el deseo del ex Huracán.