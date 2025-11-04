Deportes

Tres jóvenes pelotaris de Monte Hermoso integran el plantel del seleccionado provincial que disputará el Argentino de Frontón Juvenil

Tres montehermoseños integran el plantel de ocho pelotaris del seleccionado bonaerense se alista para disputar el Campeonato Argentino de Frontón Juvenil 2025 que tendrá lugar en Córdoba, del 7 al 9 de noviembre.

Benjamín Bazán, Galo Casquero y Ramiro Fernández son quienes representarán a la vecina ciudad y a la provincia en la competencia nacional que se jugará en la localidad cordobesa de Vikuña Makennal el próximo fin de semana.

Los tres jóvenes deportistas fueron elegidos en un reciente selectivo realizado en Trenque Lauquen para representar a Buenos Aires en el torneo más importante de la categoría.

Las parejas estarán conformadas por:

Pareja A: Amadeo Martínez (Chaves) y Galo Casquero (Monte Hermoso)

Pareja B: Máximo Armendáriz (San Pedro) y Federico González (San Cayetano)

Pareja C: Juanjo Balbo (Pellegrini) y Benjamín Bazán (Monte Hermoso)

Pareja D: Ramiro Fernández (Monte Hermoso) y Toto Pamio (Carlos Casares) (Noticias Monte Hermoso). (04-11-25).

