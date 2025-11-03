Estas son las ocho postulantes a Paisana Flor
La Peña Nativista confirmó este lunes el nombre de las ocho postulantes a Paisana Flor, cuya elección se realizará este viernes a la noche en el palco central.
Esta es la lista:
1. CATALINA COLLAZO ONETTO – 16 años.
Representa al Club Villa Rosa.
2. BRISA AGUSTINA BARRÍA – 17 años.
Representa a Escuela Técnica N° 1.
3. SOL CUESTA – 17 años.
Representa al Club Sirio.
4. JUANA D´ADDARIO FRITZ – 15 años.
Representa a Cimarroneando con Santiago y Martin.
5. AGUSTINA MAGDALENA UBERTON – 15 años.
Representa a E.P N°19 Narciso Laprida.
6. MAILEN SERRUDO – 15 años.
Representa a Instituto Secundario Maestro Lequerica.
7. LOURDES SOFIA SANCHEZ – 17 años.
Representa a Escuela La Aurora.
8. SOFIA ONZARI – 20 años.
Representa a Ropa de campo Los Vascos. (03-11-25).