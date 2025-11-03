Estas son las ocho postulantes a Paisana Flor

La Peña Nativista confirmó este lunes el nombre de las ocho postulantes a Paisana Flor, cuya elección se realizará este viernes a la noche en el palco central.

Esta es la lista:

1. CATALINA COLLAZO ONETTO – 16 años.

Representa al Club Villa Rosa.

2. BRISA AGUSTINA BARRÍA – 17 años.

Representa a Escuela Técnica N° 1.

3. SOL CUESTA – 17 años.

Representa al Club Sirio.

4. JUANA D´ADDARIO FRITZ – 15 años.

Representa a Cimarroneando con Santiago y Martin.

5. AGUSTINA MAGDALENA UBERTON – 15 años.

Representa a E.P N°19 Narciso Laprida.

6. MAILEN SERRUDO – 15 años.

Representa a Instituto Secundario Maestro Lequerica.

7. LOURDES SOFIA SANCHEZ – 17 años.

Representa a Escuela La Aurora.

8. SOFIA ONZARI – 20 años.

Representa a Ropa de campo Los Vascos. (03-11-25).