Dos dorreguenses se reencontraron después de casi 30 años… Y fue en el Monumental

El destacado periodista deportivo dorreguense Julián Mozo vivió una jornada inolvidable en el Betano Day, evento organizado por esa marca, sponsor oficial de River Plate, en el Monumental de Nuñez, donde se reencontró con su coterráneo Esteban Fuertes, quien logró un título con el millonario. También estuvieron Rodrigo Mora y Jony Maidana, multicampeones con la banda roja.

El reencuentro fue especial: hacía más de 25 o 30 años que no se veían. “Fue como si estuviera en el pueblo otra vez. Pasamos todo el día juntos: a la mañana jugamos en el mismo equipo —le tiré 30 mil pelotazos— y, después, almorzamos y cenamos en Banda, el restaurante de River. Charlamos, recordamos momentos… fue hermoso”, destacó Julián, que atajó en la primera de Independiente de nuestra ciudad, a LA DORREGO.

Mozo no ahorró elogios para su amigo: “El Flaco está intacto futbolísticamente (horas después jugó contra el Senior de Racing y, entre otras perlas, hizo un gol al ángulo y otro de mitad de cancha) e igual como persona: la misma de siempre, la que se fue de Dorrego. Es igual con todos, no solo conmigo.”

La jornada tuvo además un condimento especial: Julián jugó con un dedo fracturado. “Estoy jugando en el Club Regatas Avellaneda y me quebré hace 20 días. El especialista de mano me dijo: ‘ni se te ocurra jugar’. Pero fui igual. Por suerte no me dolió ni me agravó la lesión”, relató.

El resultado deportivo fue lo de menos. Para el periodista, el Betano Day fue algo mucho más grande: “No sabés lo que fue… el verdadero sueño del pibe.” (03-11-25).