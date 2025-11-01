Policiales

Pehuen Co: horas después del incendio en la capilla, aparecen pintadas con el “666″

La indignación y el desconcierto de los habitantes de Pehuen Co sigue creciendo tras el incendio en la Capilla Sagrada Familia, dado que con la luz del día se visualizaron pintadas en vehículos como lanchas y camionetas, edificios y cartelería con inscripciones como “call 666”.

“La aparición de estas inscripciones hechas con aerosol negro se da en coincidencia con la celebración de la Noche de Brujas y con el incendio que destruyó por completo el edificio católico. Policía Comunal investiga si estas pintadas tienen relación con el incendio”, informó el portal El Rosalenio. (01-11-25).

