Párroco de Pehuen Co: “El dolor es muy grande, pero la solidaridad llega desde todos lados”

El padre Adán Caraballo, a cargo de la Capilla Sagrada Familia de Pehuen Co, aseguró que tanto él como la comunidad están consternados por el incendio que consumió el lugar la madrugada de este sábado, y se refirió a las pintadas de tipo satánico que aparecieron en el pueblo.

“El dolor es muy grande, es increíble la generosidad y la solidaridad que llega desde todos lados”, dijo.

“La iglesia podría haberse incendiado en cualquier momento del año y justo en la noche de brujas viene pasar todo esto y ahora aparecen las pintadas. Por supuesto que es una situación delicada, grave, pero esperamos que haya sido una travesura de alguien que vio la iglesia incendiada y dijo vamos a pintar esto”, agregó.

El sacerdote aseguró que “no se descarta ninguna hipótesis”, pero que “el incendio se produce desde adentro, no hay nada que indique que se haya producido desde afuera”. Los peritajes siguen para determinar lo sucedido.

Por otro lado, destacó que ocurrió un “milagro” porque “el sagrario estaba intacto a pesar de las llamas y calor”. (Fuente: El Rosalenio). (01-11-25).