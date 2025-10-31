(Entrevista en LA DORREGO) Fiesta de las Llanuras 2025: todos los detalles de la cabalgata de este sábado a El Perdido

Este sábado se desarrollará la segunda jornada de la Fiesta Nacional de las Llanuras 2025.

A las 7, en el campo de jineteada, concentración para la cabalgata criolla a la localidad de El Perdido.

Para las 18 se prevé el regreso de la cabalgata.

Desde el campo de jineteada se realizará la concentración para ir hacia la plaza.

A las 20, en el palco central, inauguración del palco y recibimiento de la cabalgata criolla. Se producirá el encendido de fogones y las actuaciones del grupo de danza de la Peña Nativista y Joaquín Iaconis

A las 22, noche de peña, en el Club independiente, con grupos de baile de la institución, peñas invitadas y las actuaciones de Daiana Colamarino y Leonardo Miranda. La entrada tiene un costo de 15.000 pesos.

Para el domingo 2, a las 10, en el cementerio, homenaje a paisanos desaparecidos.

A las 11, referencia histórica Una calle con historia, en la esquina de las Perón y Siria.

A las 14,30, inauguración del campo de jineteada e imposición del nombre Teresa “Nenucha” Rusconi, parte fundamental e incondicional de la Institución.

A las 15,30, competencia con carruajes, carrera de sortija, aparte campero. Entrada libre y gratuita. Servicio de cantina.

A las 20, en el palco central, actuación de grupo de danzas de la Peña, peñas invitadas y el cierre a cargo de: Los Jarrillales.

En diálogo con LA DORREGO, Martín Oviedo, vicepresidente de la Peña Nativista, dio detalles de la cabalgata a El Perdido y del resto de las actividades del fin de semana.

Escuchá la nota:

31-10-25