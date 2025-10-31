La ciudad

(Entrevista en LA DORREGO) Fiesta de las Llanuras 2025: todos los detalles de la cabalgata de este sábado a El Perdido

La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto

Este sábado se desarrollará la segunda jornada de la Fiesta Nacional de las Llanuras 2025.

A las 7, en el campo de jineteada, concentración para la cabalgata criolla a la localidad de El Perdido.

Para las 18 se prevé el regreso de la cabalgata.

Desde el campo de jineteada se realizará la concentración para ir hacia la plaza.

A las 20, en el palco central, inauguración del palco y recibimiento de la cabalgata criolla. Se producirá el encendido de fogones y las actuaciones del grupo de danza de la Peña Nativista y Joaquín Iaconis

A las 22, noche de peña, en el Club independiente, con grupos de baile de la institución, peñas invitadas y las actuaciones de Daiana Colamarino y Leonardo Miranda. La entrada tiene un costo de 15.000 pesos.

Para el domingo 2, a las 10, en el cementerio, homenaje a paisanos desaparecidos.

A las 11, referencia histórica Una calle con historia, en la esquina de las Perón y Siria.

A las 14,30, inauguración del campo de jineteada e imposición del nombre Teresa “Nenucha” Rusconi, parte fundamental e incondicional de la Institución.

A las 15,30, competencia con carruajes, carrera de sortija, aparte campero. Entrada libre y gratuita. Servicio de cantina.

A las 20, en el palco central, actuación de grupo de danzas de la Peña, peñas invitadas y el cierre a cargo de: Los Jarrillales.

En diálogo con LA DORREGO, Martín Oviedo, vicepresidente de la Peña Nativista, dio detalles de la cabalgata a El Perdido y del resto de las actividades del fin de semana.

Escuchá la nota:

31-10-25

Etiquetas
La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto
Mostrar Más

La Dorrego

Artículos Relacionados

Salida de bomberos

Con el reestreno de “¡Ay, Patria mía!”, este viernes comenzará la Fiesta Nacional de las Llanuras 2025

Desde este viernes, el día a día de la Fiesta de las Llanuras por LA DORREGO

La Dirección de Servicios pidió el uso correcto de los bolsones para reciclables

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

© Copyright 2025, Todos los derechos reservados  |  creado por BAHIAHOST Web Hosting Argentina
Web: LA DORREGO AM 1470 Dirección: Maciel 282, Coronel Dorrego Teléfonos / Fax: (02921) 406576 / 409123 Correo electrónico: ladorrego@yahoo.com.ar twitter:@radioladorrego
Volver al botón superior