Chalde sobre las elecciones: “La ciudadanía avala el accionar del gobierno (nacional) en cuanto a los cambios”

El intendente de Coronel Dorrego, Juan Carlos Chalde, habló con LU 24 sobre el acto eleccionario del pasado fin de semana y opinó que “la Boleta Única de Papel fue exitosa, un mecanismo que funcionó bien y permitió un escrutinio rápido y transparente; creo que hubo una manifestación clara en todo el país sobre los cambios que está llevando adelante el presidente Milei y le han dado un respaldo importante”.

“Lo ocurrido en la Provincia de Buenos Aires es un dato muy importante también, por lo que uno toma nota de que la ciudadanía avala el accionar del gobierno en cuanto a los cambios: un Estado eficiente, sin déficit y que vaya resolviendo los problemas con menos cantidad de recursos, para, a futuro, lograr la reducción de impuestos, que son las reformas que plantea el presidente”, expresó.

“Uno entiende cuál es la opinión de la gente; en Dorrego fue claramente una victoria de La Libertad Avanza con el 55%, y estaba muy claro que se está apoyando la propuesta del gobierno nacional”, afirmó.

Sobre el llamado a los gobernadores, cuya reunión se formalizó este jueves, dijo que “se abre un respaldo legislativo mucho más interesante para el presidente, porque va a tener más diputados que, sin llegar a la mayoría propia, van a aportar mayor apoyo en el Congreso. Ese dato, más el llamado a otros sectores, fue saludable, al igual que la reunión con los gobernadores. Uno entiende que, para llevar adelante las reformas, tiene que haber consenso y coincidencias básicas, por lo que creo que fue una decisión acertada abordar con los diputados las reformas que son núcleo para el desarrollo del país”. (31-10-25).