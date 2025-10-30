Monte Hermoso ya cuenta con su nueva planta de oxígeno

El sistema de salud pública de Monte Hermoso dio un paso fundamental con la llegada y puesta en marcha de la planta productora de oxígeno PSA, que permitirá abastecer de manera autónoma al sistema sanitario del balneario con oxígeno medicinal destinado al tratamiento de pacientes.

El secretario municipal de Salud, Adrián Ruiz, expresó su satisfacción por este avance: “Estamos muy contentos de poder comentarles que acaba de llegar la planta productora de oxígeno PSA, lo que significa una soberanía para nuestro municipio en términos de producción propia de un insumo como es el oxígeno, considerado un medicamento”.

Por otra parte, detalló que la instalación de la planta fue posible gracias al trabajo conjunto entre el municipio y el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.

“Hace meses que venimos preparando el depósito donde va a funcionar la planta. Al mismo tiempo, estuvimos poniendo en marcha el equipo en la empresa que se encarga de la instalación. La inversión significó alrededor de $180.000 dólares, con los equipos provistos por el Ministerio de Salud provincial y el municipio haciéndose cargo de toda la puesta en marcha de la planta”, agregó.

“Actualmente, el Hospital Ramón Carrillo y el Hospital Modular, así como los centros de atención primaria, adquieren el oxígeno medicinal a través de la compra en empresas privadas, con una inversión de alrededor de 10 millones de pesos por mes; ese es el ahorro que vamos a tener todos los meses”, dijo Ruiz.

«Además, esta planta tiene la particularidad de llenar tubos que se utilizan en los centros de atención primaria de la salud y también el oxígeno domiciliario, una de las estrategias terapéuticas en nuestros pacientes permitiéndonos ahorrar otra suma de dinero”, completó. (30-10-25).