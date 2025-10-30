La Región

Abrieron las inscripciones para la jornada de fototurismo para del 19 de noviembre

La Oficina de Turismo de la Municipalidad informó que se encuentran abiertas las inscripciones para participar de una jornada de fototurismo.

Se visitarán atractivos del río Quequén Salado y balneario Marisol.

Los interesados se pueden inscribir en la Oficina de Turismo de 7 a 14, al whatsapp al 02921401222.

La salida será el domingo 16 de noviembre, a las 9, desde el palacio municipal.

Estará disponible la combi del municipio y podrán acompañar con vehículo particular.

Las inscripciones son con cupo.

La actividad estará supeditada a condiciones climáticas. (30-10-25).

