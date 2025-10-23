Política

Referentes de Fuerza Patria hablaron con los vecinos sobre la Boleta Única de Papel

El peronismo bonaerense encara el último tramo de la campaña con dos mensajes concretos para distribuir a la sociedad: hay que ir a votar y hay que saber cómo votar. El eje de la agenda proselitista tendrá esos dos temas durante los pocos días que quedan antes de la veda electoral.

En nuestra ciudad, concejales, ediles electos y referentes de Fuerza Patria conversaron con los vecinos sobre el sistema de Boleta Única de Papel, que se estrenará en las elecciones del proxímo domingo 26 de octubre. (23-10-25).

